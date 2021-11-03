Смартфон Nokia G50 вышел в России

Компания HMD Global дала старт российским продажам смартфона Nokia G50, рекомендованная цена которого составляет 20 тысяч рублей. Напомним, что новинка характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, отдельной клавишей для голосового ассистента Google, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым дактилоскопом, предустановленной ОС Android 11, а также корпусом с размерами 173,83:77,68:8,85 мм и массой 220 г.