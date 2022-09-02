Смартфон Nokia G60 5G оценен в 320 евро

Компания HMD Global представила и сразу же выпустила в продажу смартфон Nokia G60 5G, который оценен в 320 евро. Новинку оснастили 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 400 кд/м2, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, 6-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом 5G, 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 4500 мАч, предустановленной ОС Android 12 и гарантией обновлений операционной системы в течение трех лет.

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