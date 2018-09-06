Смартфон Nokia TA-1094 с пятью камерами засветился на фото

В сети появилась качественная фотография смартфона Nokia с многомодульной камерой, слухи о которой ходят уже давно. Итак, снимок демонстрирует пять объективов, крупную светодиодную вспышку и дополнительный модуль, который, скорее всего, отвечает за систему автофокуса. Как и в случае с последними флагманскими моделями, не обошлось без участия легендарной компании Zeiss. Что до самого смартфона, то он получит большой экран, модем LTE и два слота для карт SIM – это написано на наклейках. Вполне возможно, что TA-1094 – это грядущий флагман Nokia 9. Впрочем, это может оказаться и прототип.