Смартфон Nokia TA-1335 был включен в список TENAA

HMD Global, компания, выпускающая смартфоны и функциональные телефоны под брендом Nokia, больше не привлекает внимания. Но компания продолжает попытки завоевать клиентов, выпускаю бюджетные устройства на рынок. Теперь компания готова к запуску еще одного бюджетного телефона в Китае с номером модели TA-1335, который появился в базе данных TENAA.

Предстоящий смартфон Nokia TA-1335 будет иметь дизайн как Nokia C3, но с дополнительной светодиодной вспышкой на передней панели. Nokia TA-1335 будет доступен в двух цветах - Navy Blue и Champagne. Кроме того, новинка будет иметь 2 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и будет работать под управлением операционной системы Android 10. К сожалению, в списке TENAA нет информации о чипсете и дисплее этого телефона. Другие функции устройства будут включать 8-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную селфи-камеру, 4G с VoLTE, слот для карт памяти microSD, разъем для наушников 3,5 мм и встроенную батарею емкостью 2500 мАч.