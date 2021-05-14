Смартфон Nokia X20 оценен в 28 тысяч рублей

Компания HMD Global выпустила в российскую продажу смартфон Nokia X20, который доступен в варианте с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти по цене в 28 тысяч рублей. Новинка может похвастаться 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп с оптикой Zeiss, боковым дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, батареей ёмкостью 4470 мАч, модулем NFC, поддержкой мобильных сетей пятого поколения и предустановленной «чистой» ОС Android 11.