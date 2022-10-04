Смартфон Nokia X30 5G вышел в Европе

Компания HMD Global дала старт европейским продажам смартфона Nokia X30 5G, который был представлен месяц назад. Его цена составляет 520 евро.

Новинка характеризуется 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, яркостью до 700 кд/м2 и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 13 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.1, модулями GPS/ГЛОНАСС и NFC, слотами для двух SIM-карт, массой 185 г и ОС Android 12 «из коробки».

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