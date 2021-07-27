Смартфон Nokia XR20 получил поддержку 5G

Компания HMD Global пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Nokia XR20, которая получила защиту в соответствии с американским стандартом MIL-STD810H, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 5G, версиями на 4/64 и 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 13 Мп, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, дополнительной клавишей на корпусе, аккумулятором ёмкостью 4630 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также предустановленной ОС Android 11. Цена версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 550 долларов.