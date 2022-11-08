Смартфон Nothing Phone (1) появился в России

Отечественный ритейлер DNS в рамках параллельного импорта начала продавать в России смартфон Nothing Phone (1). Вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 53 тысячи рублей.

Напомним, что аппарат характеризуется прозрачной задней панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, беспроводной 15-Вт и обратной 5-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), фронтальной камерой на 16 Мп, а также предустановленной прошивкой Nothing OS на базе ОС Android 12.
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