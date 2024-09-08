Смартфон Nothing Phone (2a) Plus вышел в Европе

Компания Nothing выпустила в европейскую продажу смартфон Phone (2a) Plus, который был представлен еще в июле этого года. Аппарат вышел в Старом Свете в одной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене от 430 евро в зависимости от страны. Покупатели смогут выбирать из черной и серой расцветок.

Напомним, что смартфон оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 7350 Plus c тактовой частотой до 3 ГГц и графикой Mali-G610 MC4, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 50 Мп, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 50-Вт проводной быстрой зарядки, а также предустановленной операционной системой Nothing OS 2.6 на основе ОС Android 14 с интегрированным ChatGPT.