Смартфон Nothing Phone (2a) Plus выйдет 30 июля

Компания Nothing объявила, что смартфон Nothing Phone (2a) Plus будет представлен 31 июля. Производитель не раскрыл характеристики грядущей новинки, но пообещал удивить пользователей. Вероятно, в ближайшие дни будут опубликованы тизеры с некоторыми особенностями устройства.

Напомним, что Nothing Phone (2a) оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Pro, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки.