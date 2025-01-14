Смартфон Nothing Phone (3) готов к выходу

По данным авторитетного инсайдера evleaks официальная презентация смартфона Nothing Phone (3) состоится уже в первом квартале этого года. Согласно утекшей внутренней переписке компании, аппарат сможет похвастаться «революционными инновациями» в области пользовательского интерфейса и продвинутыми возможностями в сфере ИИ. Технические характеристики источник не приводит.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Nothing Phone (2) оснащается фирменной подсветкой Glyph с 11 светодиодными лентами в 33 зонах освещения, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.