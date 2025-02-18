Смартфон Nothing Phone (3a) засветился на фото

В сети появились фотографии смартфона Nothing Phone (3a), который будет официально представлен 4 марта. Отметим привычный дизайн тыльной панели со светодиодами, но с тройной основной камерой. Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие 6,8-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.1, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 45 Вт, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 50 Мп (2-кратный оптический зум) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, а также конфигурации на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.