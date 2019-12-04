Смартфон Nova 6 5G позирует на живых фотографиях

2019-12-04, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Nova 6 5G; [31]
Компания Huawei накануне анонса своей линейки Nova 6, которая будет состоять как минимум из двух моделей - Nova 6 5G и Nova 6 SE, выложила в сеть живые фотографии Nova 6 5G в трех его расцветках: лиловой, синей и красной.

Ранее опубликованные слухи подтвердились. Смартфон получит основную 40 Мп камеру с тремя модулями, светодиодную вспышку, дополнительный блок с лазерным автофокусом, а также сдвоенную в экране селфи-камеру на 32 и 8 Мп. Задняя крышка будет глянцевая. Дактилоскоп находится на торце.

По данным ранее, смартфон оснастится топовым чипсетом Kirin 990 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 6,57-дюймовым IPS дисплеем и предустановленной операционной системой Android 10.


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