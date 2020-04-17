Смартфон Nubia Play получит 144-герцевый экран

Недавно стало известно о том, что китайский бренд Nubia готовит к выпуску геймерский смартфон среднего ценового сегмента Nubia Play. Сообщается, что аппарат получит AMOLED-дисплей с кадровой частотой 144 Гц и сенсорным слоем с частотой опроса в 240 Гц, как во флагманского модели Red Magic 5G. Однако вместо топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 865 грядущая новинка получит намного менее производительный процессор Snapdragon 765G. Также устройство должно получить батарею ёмкостью 5100 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Официальная презентация смартфона ожидается 21 апреля.

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