Смартфон Nubia Red Devil 5G может получить зарядку на 80 Вт

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился фотографией еще не представленного смартфона компании Nubia, который поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Судя по всему, речь идет о следующем геймерском смартфоне Nubia Red Devil, который получит поддержку сетей пятого поколения, дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, тройную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация смартфона ожидается в первом квартале 2020 года.