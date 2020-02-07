Смартфон Nubia Red Magic 5G получит память LPDDR5

В просторах интернета появилась информация что ещё один китайский флагман получит первым оперативную память LPDDR5.

CEO Nubia Ни Фей поделился в социальной сети информации, что новый игровой смартфон Red Magic 5G компании также станет одним из первых обладателем оперативной памятью нового поколения. Также флагману Nubia Red Magic 5G приписывают дисплей с частотой обновления экрана 144 Гц, новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения (5G) в паре 16 ГБ ОЗУ и основную камеру с главным сенсором на 64 Мп.

Точной даты выхода смартфона и стоимость пока что неизвестно.