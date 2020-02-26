Смартфон Nubia Red Magic 5G засветился на TENAA

Новый игровой смартфон Nubia Red Magic 5G прошёл сертификацию в TENAA.

Судя по снимкам, смартфон Nubia Red Magic 5G оснастят дисплеем без отверстий и вырезов, но с рамками сверху и снизу.

На боковох гранях разместили кнопки управления: регулятор громкости и режимов звука, два отверстия для системы охлаждения и два триггера для игр. Также на задней стороне смартфона разместили тройную основную камеру.

Смартфон Nubia Red Magic 5G должен получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G, 6.65 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления экрана 144 герц, аккумулятор ёмкостью на 4400 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 80 Вт и новую оперативную память LPDDR5 с чипом Samsung.