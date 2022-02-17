Смартфон Nubia Red Magic 7 Pro оценен в 555 евро

Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia пополнил ассортимент геймерских смартфонов топовой моделью Red Magic 7 Pro. Новинка характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отдельным процессором Red Core 1, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой 10-битного цвета, яркостью 700 кд/м², кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 960 Гц, 8-Мп подэкранной фронтальной камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, активной системой охлаждения, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 135 Вт и предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Red Magic 5.0.

Цена смартфона составляет 650 евро за версию с 12/128 ГБ, 735 евро за 12/256 ГБ и 1040 евро за 18/1 ТБ. Продажи стартуют 10 марта.