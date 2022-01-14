Смартфон Nubia Red Magic 7 получит 165-Вт зарядку

Сетевые источники поделились фотографиями и подробностями о геймерского смартфоне Nubia Red Magic 7, который еще не был представлен официально. Устройству прочат топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ оперативной памяти, 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD и подэкранным дактилоскопом, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, 3,5-мм аудиогнездо, предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой RedMagic UI, поддержку проводной зарядки мощностью 165 Вт и систему охлаждения с вентилятором. Корпус смартфона имеет толщину 9,5 мм и массу в 215 граммов.

Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 7
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