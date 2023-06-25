Смартфон Nubia Red Magic 8S Pro представят 5 июля

Бренд Nubia объявил, что презентация игрового смартфона Red Magic 8S Pro состоится 5 июля. Главной особенностью грядущей новинки станет сильно разогнанная версия однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая набирает в AnTuTu более 1,7 млн баллов.

Устройству также приписывают наличие 6,8-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1116:2480 пикселей и частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5x и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, батареи ёмкостью 6000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.