Смартфон Nubia RedMagic 5G появится на рынке 21 апреля

Смартфон Nubia RedMagic 5G объявила дату появления своего игрового смартфона. Напомним, что устройство будет иметь дисплей AMOLED размером 6,65 дюймов. Смартфон поддерживает 5G. Аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт.

Производительность обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с оперативной памятью до 12 Гб (Топовая версия). Устройство предлагает до 256 Гб памяти UFS 3.0. Производитель оснастил модель 64 Мп камерой от Sony IMX686.

Особенностью смартфона являются триггерные кнопки, предназначенные для игровых сессий. Смартфон Nubia RedMagic 5G появится в продаже 21 апреля по цене в 42 тысячи рублей.