Смартфон Nubia V80 Design оценен в 100 долларов

Компания Nubia представила бюджетный смартфон V80 Design, который базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T7280 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (сенсор глубины сцены), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, предустановленной прошивкой MyOS 16 на основе операционной системой Android 16, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя микрофонами, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенями IP64. Смартфон уже появился в продаже на Филиппинах по цене в 100 долларов за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.