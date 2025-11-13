Смартфон Nubia V80 Design оценен в 100 долларов

Компания Nubia представила бюджетный смартфон V80 Design, который базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T7280 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (сенсор глубины сцены), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, предустановленной прошивкой MyOS 16 на основе операционной системой Android 16, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя микрофонами, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенями IP64. Смартфон уже появился в продаже на Филиппинах по цене в 100 долларов за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro…
По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не…
RedMagic 10S Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных флагманов под управлением операционной …
Объявлена дата выхода OPPO Find X9…
Компания OPPO объявила, что флагманская серия смартфонов OPPO Find X9 будет представлена в Китае 16 октяб…
iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 10…
Эксперты из iFixit опубликовали свой обзор ремонтопригодности флагманского смартфона Google Pixel 10. Нов…
Глобальную версию OnePlus 15 выпустят в ноябре …
Профильное издание 91mobiles сообщает, что глобальная презентация флагманского смартфона OnePlus 15 состо…
Realme GT 8 Pro получит батарею на 7000 мАч…
Компания Realme раскрыла новые подробности о флагмане Realme GT 8 Pro, который представят уже 21 октября.…
OPPO Reno 15 показали на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографию флагманского смартфона OPPO Reno 15, …
HONOR X5c Plus оценили в 85 долларов…
Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью X5c Plus, которая основана на 12-наноме…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor