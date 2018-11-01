Смартфон Nubia X наделен сразу двумя дисплеями

Представлен смартфон Nubia X с двумя дисплеями и ОС Android 8.1 Oreo. Девайс получил во фронтальной части 6,26-дюймовый экран с разрешением 2280 на 1080 точек, а тыльной части установлен вспомогательный экран AMOLED 2.5D размером 5,1 дюйма с разрешением 1520 на 720 точек. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. Для селфи-съемки служит основная двойная камера на базе датчиков с 16 млн и 24 млн пикселей. Емкость у аппарата равна 3800 мА.ч. Стоимость новинки составляет от 470 долларов в зависимости от версии.