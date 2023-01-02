Смартфон Nubia Z50 Red Rabbit Limited Edition готов к выходу

Компания ZTE объявила, что в скором времени будет выпущена специальная версия флагманского смартфона Nubia Z50 – Red Rabbit Limited Edition. Как можно догадаться из названия, выход новинки приурочен к наступающему году Кролика по китайскому календарю. Издание будет выпущено ограниченным тиражом, а его цена окажется выше, чем у стандартной версии.

Напомним, что Nubia Z50 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, металлической боковой рамкой, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, батареей на 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.