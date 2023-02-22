Смартфон Nubia Z50 Ultra засветился на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первой фотографией флагманского смартфона Nubia Z50 Ultra, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, нас ждет угловатый дизайн и подэкранная селфи-камера. Технических характеристик источник не приводит, но очевидно, что смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и более продвинутыми камерами, чем в Nubia Z50.

Последний, напомним, характеризуется сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой на 16 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м., оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.
Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S23…
В сети появилась информация о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, официальный релиз которы…
Смартфон Jio Phone 5G будет стоить 100 долларов…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне, который еще не…
Tecno представила концепт складного смартфона Phantom V…
Сегодня компания Tecno официально представила видео, на котором продемонстрирован концептуальный складной…
Apple существенно улучшила охлаждение в iPhone 14…
Довольно странно, но только сейчас специалисты, которые занимаются ремонтом электроники, добрались до дет…
Игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro получит АКБ на 6000 м…
Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне Nubia R…
Xiaomi 12S Pro начали обновлять до MIUI 14…
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi уже начала распространение фирменной прошивки MIUI …
Объявлена дата глобального релиза Nubia Red Magic 8 Pro…
Компания ZTE объявила, что международная презентация смартфона Nubia Red Magic 8 Pro пройдет 16 января. П…
ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition оценен в $825…
Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Axon 40 Ultra Aerospace Edition, которая оценена в …
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor