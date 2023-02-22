Смартфон Nubia Z50 Ultra засветился на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первой фотографией флагманского смартфона Nubia Z50 Ultra, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, нас ждет угловатый дизайн и подэкранная селфи-камера. Технических характеристик источник не приводит, но очевидно, что смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и более продвинутыми камерами, чем в Nubia Z50.

Последний, напомним, характеризуется сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой на 16 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м., оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.