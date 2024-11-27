Смартфон Nubia Z70 Ultra выходит в Европе

Не прошло и недели после релиза Nubia Z70 Ultra в Китае, как производитель представил глобальную версию новинки. Смартфон появится в европейской продаже уже 5 декабря по цене в 750, 850, 870 и 970 евро за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Покупатели получат за эти деньги 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма, 35-мм объектив с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и OIS), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с оптической стабилизацией ), АКБ ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки на 80 Вт и защиту от пыли и влаги (IP68 и IP69).
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