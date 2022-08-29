Смартфон Nzone 50 Pro получил дизайн Huawei Mate 40

Компания China Mobile пополнила ассортимент смартфонов моделью Nzone 50 Pro, которая может похвастаться дизайном флагмана Huawei Mate 40. Разумеется, характеристики здесь более скромные. Новинку оснастили 6,7-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 270 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 40-Вт заряди, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп. При этом, China Mobile дарит покупателям 4 ТБ для хранения личных данных в облачном хранилище. Смартфон появится в продаже 7 сентября по цене в 245 долларов.

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