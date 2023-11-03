Смартфон OPPO A2 получил 12 ГБ ОЗУ

Компания OPPO выпустила в Китае смартфон среднего уровня OPPO A2, который появится в продаже 11 ноября по цене в 230 и 245 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 680 нит и защитным стеклом Panda Glass, 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, системой охлаждения со сверхпроводящей термографитовой пластиной, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Samsung S5KJN1) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, ОС Android 13 с прошивкой ColorOS 13.2 «из коробки», боковым дактилоскопом, двумя стереодинамиками и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54.

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