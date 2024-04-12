Смартфон OPPO A3 Pro оценили в 275 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A3 Pro, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 275, 305 и 345 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2412:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 нит и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, тыльной камерой с главным модулем на базе 64-Мп датчика изображения, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, сертификацией прочности SGS Gold Label, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66, а также голубой, синей и розовой расцветками.

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