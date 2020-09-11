Смартфон OPPO A32 с АКБ на 5000 мАч оценен в $175

Компания OPPO представила недорогой смартфон A32, который оценен в 175 и 220 долларов в зависимости от версии. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, габаритами 163,9:75,1:8,4 мм, массой 186 г и предустановленной ColorOS 7.2 на основе Android 10.

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