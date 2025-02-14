Смартфон OPPO A3i Plus оценен в 180 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A3i Plus, которая основана на 6-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 695 с максимальной частотой 2,2 ГГц. Новинка также получила 6,7-дюймовый экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2412:1080 точек, пиковой яркостью 1200 нит и защитным стеклом Crystal Shield, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 МП и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, износостойкую тыльную панель с технологией Crystal Diamond, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, а также черную, зеленую и фиолетовую расцветки. Смартфон оценен в 180 и 210 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт продаж намечен на 17 февраля.