Смартфон OPPO A3x 4G оценен в 115 долларов

Недавно компания OPPO выпустила смартфон A3x 5G, а сегодня в Тайланде была представлена 4G-модель. Новинку оснастили неким процессором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 с графическим адаптером Adreno 610 (на сайте Qualcomm данный чип не указан), конфигурация на 4/64 ГБ, 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 6/256 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1604:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами соответственно. Цена базовой версии составляет эквивалент 115 долларов. Европейские цены будут объявлены позже.