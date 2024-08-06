Смартфон OPPO A3x 5G оценен в 150 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A3x 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 150 и 160 долларов за версии с 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.1, разъемом USB Type-C, предустановленной фирменной прошивкой Color OS 14 на базе ОС Android 14 и корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H.

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