Смартфон OPPO A54 представлен официально

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A54, которая работает под управлением фирменной прошивки ColorOS 7.2 на базе Android 10. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6,51-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной с модулями на 13 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, боковым дактилоскопом, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон появится в продаже 1 апреля по цене в 185 долларов.