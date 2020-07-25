Смартфон OPPO A72 5G получил 90-Гц экран

Компания OPPO представила смартфон A72 5G, который получил 5G-модем. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой ARM Mali G57 MC3, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4040 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и предустановленной операционной системой ColorOS 7.2 на базе Android 10. Цена смартфона составляет 270 долларов.