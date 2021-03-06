Смартфон OPPO A94 оценен в 300 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов среднеуровневой моделью A94, которая работает под управлением фирменной оболочки ColorOS 11.1 на базе Android 11. Новинка оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P95 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой PowerVR GM 94446, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, расширяемой посредством слота для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, батареей на 4310 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью 430 кд/м2, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3 и кадровой частотой 60 Гц, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 32 Мп и тыльной квадрокамерой на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп. Цена смартфона составляет 300 долларов.

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