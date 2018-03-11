Смартфон OPPO F7 получит 25 Мп фронтальную камеру

Индийское издание The Economic Times поделилось пресс-фотографией смартфона OPPO F7, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, нас ждет очередной клон iPhone X с узкими рамками и вырезом в верхней части. Аппарат получит 6,2-дисплей с разрешением Full HD+ (2246:1080 пикселей), 25 Мп фронтальную камеру, 3,5-мм аудиоразъем для наушников, 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также восьмиядерный процессор MediaTek. Сообщается, что смартфон выйдет в Индии до конца этого месяца.