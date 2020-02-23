Смартфон OPPO Find X2 Pro получит экран с частой обновления 120 Гц

В сети появились свежие данные о смартфоне китайской компании OPPO - Find X2 Pro. Аппарат позиционируется под кодовым названием CPH2025. По недавнем слухам, смартфону приписывали однокристальную систему Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, а также поддержку сетей пятого поколения. Теперь же стало известно, что новинка также получит 6,7-дюймовый WQHD+ экран с частой обновления 120 Гц, тройную основную камеру модулями на 48, 13 и 48 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, двухдиапазонный адаптер беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и операционную систему Android 10. Анонсировать гаджет должны в первой половине 2020 года.