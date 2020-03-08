Смартфон OPPO Find X2 Pro стал новым лидером рейтинга DxOMark

Как только компания OPPO представила новую флагманскую линейку смартфонов Find X2, команда DxOMark опубликовала тесты фотокамеры смартфона OPPO Find X2 Pro.

Смартфон OPPO Find X2 Pro получила основную камеру с тремя модулями: основной модуль Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольный модуль тоже на 48 Мп и 13 Мп перископоподобный телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом, 10-кратным гибридным и 60-кратным цифровым.

Специалисты отменили плюсы камеры за хороший автофокус и стабилизацию, за малое количество шумом, реалистичный эффект в режиме съёмки боке, за точные цветопередачи и качественное масштабирование. За это смартфон OPPO Find X2 Pro получил 134 балла за фото и 104 балла за видео, а итоговая оценка составила от специалистов DxOMark 124 балла.

В общем рейтинге камерафонов это первое место.