Смартфон OPPO Find X2 Pro стал новым лидером рейтинга DxOMark

2020-03-08, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OPPO Find X2 Pro; [32]
Как только компания OPPO представила новую флагманскую линейку смартфонов Find X2, команда DxOMark опубликовала тесты фотокамеры смартфона OPPO Find X2 Pro.

Смартфон OPPO Find X2 Pro получила основную камеру с тремя модулями: основной модуль Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольный модуль тоже на 48 Мп и 13 Мп перископоподобный телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом, 10-кратным гибридным и 60-кратным цифровым.

Специалисты отменили плюсы камеры за хороший автофокус и стабилизацию, за малое количество шумом, реалистичный эффект в режиме съёмки боке, за точные цветопередачи и качественное масштабирование. За это смартфон OPPO Find X2 Pro получил 134 балла за фото и 104 балла за видео, а итоговая оценка составила от специалистов DxOMark 124 балла.

В общем рейтинге камерафонов это первое место.

Комментарии и отзывы OPPO Find X2 Pro
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