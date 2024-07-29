Смартфон OPPO K12x 5G оценен в 155 долларов

Компания OPPO выпустила на индийский рынок смартфон OPPO K12x 5G, который обойдется в 155 и 190 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили корпусом массой 186 граммов, толщиной 7,68 мм, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, 6,67-дюймовым 120-Гц дисплеем с разрешением HD+, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Panda Glass, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с 32-Мп главным модулем, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, расцветками Breeze Blue и Midnight Violet, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Color OS 14 и двумя гарантированными номерными обновлениями в будущем.