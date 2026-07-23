Смартфон OPPO K15 показали на пресс-рендерах

Компания OPPO опубликовала качественные изображения смартфона K15, который будет официально представлен уже завтра, 24 июля. Производитель подтвердил наличие белой и серой расцветок корпуса, металлической рамки корпуса и защитного стекла, новой системы охлаждения, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеры на 50 Мп, подсветки в блоке тыльной камеры, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7360 Super с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2, батареи ёмкостью 8000 мАч и поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки.