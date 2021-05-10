Смартфон OPPO Reno 6 Pro получит SoC MediaTek Dimensity 1200

Инсайдеры сообщают о том, что смартфоны серии Oppo Reno 6 Pro получили сертификацию сразу в нескольких ведомствах. Сертификация ЕЭК и SIRIM подтверждает международный релиз новинок. Что до официальной презентации, то она запланирована на 22 мая. Всего ожидается выход трех моделей: Oppo Reno 6 Pro, Reno 6 и Reno 6 Pro+.

Reno6 должен получить 90-Гц дисплей и восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G. Более продвинутому Reno6 Pro прочат 90-Гц экран, процессор Qualcomm Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G. Наконец, Reno6 Pro+ оснастят топовым чипсетом Snapdragon 888, частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G, а также экраном с частотой обновления 120 Гц.