Смартфон OPPO Reno14 оценен в 50 тысяч рублей

Компания OPPO выпустила на российский рынок смартфон Reno14 рекомендованная цена которого составляет 50 тысяч рублей за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Mediatek Dimensity 8350, 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1200 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 3840 Гц, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS), металлической средней рамой, корпусом толщиной 7,32 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой зарядки.