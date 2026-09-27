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Смартфон OPPO Reno16t оценили в 550 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno16t, главной особенностью которой стал компактный 6,32-дюймовый дисплей с разрешением 2640:1216 точек, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3600 нит. Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 8550 SUPER, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6700 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом массой 191 грамм, подэкранным оптическим дактилоскопическим сенсором, ИК-излучателем и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 550 и 670 долларов в зависимости от версии.

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