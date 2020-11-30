Смартфон OPPO Reno5 Pro 5G готов к выходу

Сетевые источники сообщили о том, что смартфон OPPO Reno5 Pro 5G получил сертификацию HDR10+. Это может означать скорый анонс устройства. Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, смартфон получит предустановленную операционную систему Android 11, 6,55-дюймовый экран с разрешением Full HD+, двухкомпонентный аккумулятор ёмкостью 4250 мАч (две батареи по 2125 мАч), поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1000+ с модемом 5G, 8 и 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти.