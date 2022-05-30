Смартфон OnePlus 10R Lite готов к выходу

Напомним, что оцененный от 300 долларов смартфон характеризуется мощным процессором MediaTek Dimensity 8100-Max, 6,59-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления от 30 до 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, поддержкой 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11 ac; 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и NFC и предустановленной ОС Android 12. Единственным отличием международного варианта от китайского станет использование программной оболочки OxygenOS 12.