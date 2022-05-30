Смартфон OnePlus 10R Lite готов к выходу

Китайские источники сообщают о том, что представленный недавно смартфон OnePlus Ace Racing Edition скоро выйдет за пределы китайского рынка. Страной его международного дебюта станет Индии. При этом, глобальная версия будет называться OnePlus 10R Lite.

Напомним, что оцененный от 300 долларов смартфон характеризуется мощным процессором MediaTek Dimensity 8100-Max, 6,59-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления от 30 до 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, поддержкой 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11 ac; 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и NFC и предустановленной ОС Android 12. Единственным отличием международного варианта от китайского станет использование программной оболочки OxygenOS 12.
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