Смартфон OnePlus 10R обновят до Android 15

Компания OnePlus опубликовала список смартфонов, которые получат обновление до операционной системы Android 15 и фирменной оболочки OxygenOS 15. Итак, в перечень вошел планшет OnePlus Pad, а также смартфоны OnePlus 12 и 12R, OnePlus 11 и 11R, OnePlus 10 Pro, 10T и 10R, OnePlus Nord 3, Nord CE 3, Nord CE 3 Lite и OnePlus Open. Появление бета-версии прошивки ожидается уже в следующем месяце.

Напомним, что выпущенная два года назад модель OnePlus 10R оснащается производительной восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 Max, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, испарительной камерой системы охлаждения площадью 4129,8 мм2, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 800 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и стереодинамиками. Изначально аппарат вышел с предустановленной ОС Android 12 и оболочкой ColorOS 12.1.