Смартфон OnePlus 10T оценен в 700 евро

Компания OnePlus пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью OnePlus 10T, которая в числе прочего получила топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новинку также оснастили поддержкой проводной 150-Вт зарядки (адаптер на 160 Вт в комплекте), 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой 10-битного представления цвета и HDR10+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766, и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модулем NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Oxygen OS 12.1, корпусом толщиной 8,77 мм и массой 204 г. Смартфон появится в европейской продаже 25 августа по цене 700 и 800 евро за версии с 8/128 ГБ и 16/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.