Смартфон OnePlus 10T получил первое обновление программного обеспечения

Выпущенный недавно смартфон OnePlus 10T получил первое обновление программного обеспечения. Согласно официальному сообщению производителя, обновление развертывается с версией прошивки OxygenOS CPH2413_11.A.05​ в Китае. Обновление поставляется с многочисленными исправлениями и оптимизациями. Оптимизирована работы камеры и улучшено взаимодействие смартфона с пользователем.

Новое обновление OxygenOS также оптимизирует скорость запуска и стабильность сети. Улучшена общая стабильность и плавность работы системы. Обновление доступно для ограниченного количества пользователей, широкое развертывание начнется в ближайшие дни.