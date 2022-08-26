Смартфон OnePlus 10T получил первое обновление программного обеспечения

Выпущенный недавно смартфон OnePlus 10T получил первое обновление программного обеспечения. Согласно официальному сообщению производителя, обновление развертывается с версией прошивки OxygenOS CPH2413_11.A.05​ в Китае. Обновление поставляется с многочисленными исправлениями и оптимизациями. Оптимизирована работы камеры и улучшено взаимодействие смартфона с пользователем.

Новое обновление OxygenOS также оптимизирует скорость запуска и стабильность сети. Улучшена общая стабильность и плавность работы системы. Обновление доступно для ограниченного количества пользователей, широкое развертывание начнется в ближайшие дни.
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