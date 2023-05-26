Смартфон OnePlus 11 Marble Odyssey вышел в Индии

Компания OnePlus представила в Индии смартфон OnePlus 11 Marble Odyssey, который является переименованным OnePlus 11 Jupiter Rock, ранее выпущенным на китайском рынке. От стандартного издания новинка отличается задней панелью из трехмерного микрокристаллического камня. OnePlus 11 Marble Odyssey доступен в одной версии с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене в 785 долларов.

Смартфон также характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.
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